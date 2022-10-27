ВЕНА, 27 окт — ПРАЙМ. Газовые хранилища австрийской OMV заполнены более чем на 100%, заявил журналистам в Абу-Даби глава компании Альфред Штерн. Боррель заявил, что ЕС снизил зависимость от российского газа

"Да, хранилища OMV в настоящее время заполнены более чем на 100%. Это возможно из-за наличия у нас подземных мощностей, и если под давлением направлять туда газ, то возможно разместить более значительные объемы газа, превышающий номинальный объем", — заявил Штерн, который сопровождает канцлера Австрии Карла Нехаммера в ходе его визита в ОАЭ.

По словам Штерна, газохранилища OMV составляют около 25% австрийских резервов. Таким образом, одни только запасы OMV могут обеспечить страну газом в течение квартала, а общего объема накопленных в Австрии на сегодня запасов хватит "примерно на год", отметил глава компании. Трансляцию его заявления вел телеканал ORF.

Австрийский канцлер ранее в четверг заявил журналистам, что страна в 2023 году намерена получить сжиженный природный газ (СПГ) от Объединенных Арабских Эмиратов и снизить энергозависимость от России.