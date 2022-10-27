БРЮССЕЛЬ, 27 окт — ПРАЙМ. Норвегия стала главным экспортером газа в Европу, страна теперь поставляет четверть всего закупаемого в ЕС топлива, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Боррель заявил, что ЕС снизил зависимость от российского газа

"Норвегия стала самым важным поставщиком природного газа для ЕС, на нее приходится 25% всего импорта природного газа Евросоюза", — сказала она.

Ранее Норвежский нефтяной директорат сообщал о сокращении объемов добычи жидких углеводородов в сентябре на 170 тысяч баррелей в день – до 1,836 миллиона баррелей в сутки. Согласно докладу, объем добытого в Норвегии в прошлом месяце газа составил 303 миллиона кубометров в сутки, что на 6,5% ниже прогноза и на 12,2% меньше по отношению к августу.

Читайте также: Австрия заявила о сокращении доли России в поставках газа