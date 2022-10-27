МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) может представить детализированные предложения по лимитам цен на газ в Евросоюзе до следующей встречи глав Минэнерго стран-членов, намеченной на 24 ноября, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
"Министры (энергетики ЕС на заседании 25 октября — ред.) попросили меня о более детальном анализе о том, как этот лимит цен обеспечить наше снабжение, и о том, какой будет дизайн. Техническая работа по этому вопросу продолжается", — сказала она на пресс-конференции в Норвегии.
На вопрос журналистов о том, могут ли предложения быть представлены к 24 ноября, Симсон ответила: "Все возможно".
https://1prime.ru/gas/20221027/838609570.html
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