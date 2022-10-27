МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Датская энергетическая компания Orsted заключила договор с норвежской Equinor о поставках газа по трубопроводу Baltic Pipe с января 2023 года до апреля 2024 года, тем самым будет удовлетворяться четверть потребности страны в газе, следует из релиза датской компании. Норвегия стала главным поставщиком газа в Евросоюз

Газопровод Baltic Pipe, проложенный между Норвегией и остальной Европой через Данию, открыли в конце сентября. Полная мощность Baltic Pipe составляет 10 миллиардов кубометров в год. И, в частности, польское правительство уже заявляло, что поставками газа по Baltic Pipe республика планирует заместить российский газ.

"Orsted и Equinor только что подписали соглашение, по которому Equinor будет поставлять норвежский газ в Данию через Baltic Pipe. Соглашение охватывает период с 1 января 2023 года по 1 апреля 2024 года, и общий объем поставок за это время составит примерно 8 тераватт-час, что примерно соответствует четверти ожидаемого потребления газа Данией", — говорится в сообщении.

Baltic Pipe соединяет Данию с норвежской газопроводной системой, поэтому завершение его строительства позволило Orsted покупать газ из Норвегии. Отмечается, что соглашение с Equinor покрывает потребности бизнес-клиентов Orsted из Дании и Швеции. Договор также позволяет компании избежать закупок на "волатильном европейском рынке газа" в период, когда в страну не поступает газ с месторождения Tyra. Газ начал поступать по Baltic Pipe из Норвегии в Польшу

Энергетическая группа Equinor была основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер — государство Норвегия.

Orsted – энергетическая компания, занимающаяся разработкой, строительством и эксплуатацией морских и наземных ветряных электростанций, солнечных ферм, а также производством возобновляемого водорода и экологически чистого топлива. Штаб-квартира компании находится в Дании, ее штат насчитывает более 7 тысяч сотрудников.