ВЕНА, 27 окт — ПРАЙМ. Единства в ЕС по поводу ограничений цен на российский газ нет и пока не предвидится, заявил на пресс-конференции в Вене после переговоров с венгерской коллегой Каталиной Новак президент Австрии Александер Ван дер Беллен. Власти Венгрии выступили против введения потолка цен на российский газ

Новак разделила это мнение.

"Вы знаете, что эта тема постоянно обсуждается на встрече министров энергетики на уровне ЕС и на Европейском Совете. Как я могу судить, единства всех 27 членов предварительно не достигнуто,..возможно, не предвидится", — сказал Ван дер Беллен, отвечая на вопрос журналиста.

Он добавил, что убежден в том, что Австрия "благополучно переживет зиму", газохранилища хорошо заполнены, что не меняет необходимости "в краткосрочной перспективе достичь большей диверсификации поставок, в том числе за счет поставщиков СПГ и других видов газа", и "в среднесрочной перспективе выйти из ископаемой энергетики".

В ответном слове президент Венгрии заявила, что по вопросу об ограничении цен на российский газ "точки зрения в Европе различны", в настоящее время она не видит, "чтобы в будущем было достигнуто соглашение".

"Для Венгрии важно достичь посильных цен и гарантий поставок энергоресурсов. Иначе говоря, Венгрия должна иметь возможности оплатить энергоресурсы не только сейчас, но в любое время, и мы предпримем все, чтобы гарантировать это", — сказала президент.

Еврокомиссия 18 октября представила ряд мер, которые могли бы быть применены в ЕС. Их в конце прошлой недели обсудили лидеры стран региона на саммите и в целом согласились с идеями ЕК.

На этом фоне главы государств призвали Еврокомиссию и Совет стран ЕС оперативно принять решения по этим мерам. Среди них — создание временного механизма ограничения цен на газ для генерации электроэнергии в ЕС, внедрение дополнительного ценового бенчмарка для газа, который бы лучше отражал ситуацию на рынке, нежели широко принятый TTF, а также проведение обязательных совместных закупок "голубого топлива" для ЕС, создание временного динамического ценового коридора для ограничения всплесков его стоимости на рынке.