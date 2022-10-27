В Австрии и Венгрии признали, что в ЕС нет единства по вопросу ограничения цен на газ
ВЕНА, 27 окт — ПРАЙМ. Единства в ЕС по поводу ограничений цен на российский газ нет и пока не предвидится, заявил на пресс-конференции в Вене после переговоров с венгерской коллегой Каталиной Новак президент Австрии Александер Ван дер Беллен.
Новак разделила это мнение.
"Вы знаете, что эта тема постоянно обсуждается на встрече министров энергетики на уровне ЕС и на Европейском Совете. Как я могу судить, единства всех 27 членов предварительно не достигнуто,..возможно, не предвидится", — сказал Ван дер Беллен, отвечая на вопрос журналиста.
Он добавил, что убежден в том, что Австрия "благополучно переживет зиму", газохранилища хорошо заполнены, что не меняет необходимости "в краткосрочной перспективе достичь большей диверсификации поставок, в том числе за счет поставщиков СПГ и других видов газа", и "в среднесрочной перспективе выйти из ископаемой энергетики".
В ответном слове президент Венгрии заявила, что по вопросу об ограничении цен на российский газ "точки зрения в Европе различны", в настоящее время она не видит, "чтобы в будущем было достигнуто соглашение".
"Для Венгрии важно достичь посильных цен и гарантий поставок энергоресурсов. Иначе говоря, Венгрия должна иметь возможности оплатить энергоресурсы не только сейчас, но в любое время, и мы предпримем все, чтобы гарантировать это", — сказала президент.
Еврокомиссия 18 октября представила ряд мер, которые могли бы быть применены в ЕС. Их в конце прошлой недели обсудили лидеры стран региона на саммите и в целом согласились с идеями ЕК.
На этом фоне главы государств призвали Еврокомиссию и Совет стран ЕС оперативно принять решения по этим мерам. Среди них — создание временного механизма ограничения цен на газ для генерации электроэнергии в ЕС, внедрение дополнительного ценового бенчмарка для газа, который бы лучше отражал ситуацию на рынке, нежели широко принятый TTF, а также проведение обязательных совместных закупок "голубого топлива" для ЕС, создание временного динамического ценового коридора для ограничения всплесков его стоимости на рынке.
https://1prime.ru/gas/20221027/838611479.html