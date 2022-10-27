МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что доля России на международном газовом рынке снизится с 30% в 2021 году до менее 15% к 2030 году, говорится в докладе агентства World Energy Outlook. МЭА усомнилось в заинтересованности Китая в газе из "Силы Сибири — 2"

"В поисках новых рынков для газа, который Россия экспортировала в Европу, нет легких вариантов. Санкции подрывают перспективы новых крупных российских СПГ-проектов, а большие расстояния до альтернативных рынков затрудняют прокладку новых трубопроводов. В APS (сценарий, при котором все объявленные правительствами обязательства будут выполнены в срок — ред.) доля России в международной торговле газом, составлявшая в 2021 году 30%, к 2030 году снизится до менее 15%", — говорится в докладе МЭА.

По оценкам агентства, чистый доход от газового экспорта России упадет с 75 миллиардов долларов в 2021 году до 25 миллиардов в 2030 году.

МЭА отмечает, что экспорт российского газа в ЕС за последний год сократился вдвое и в 2022 году составит 75 миллиардов кубометров. В сценарии STEPS, учитывающем существующие климатические политики, даже если они находятся еще в разработке, к 2030 году поставки сократятся еще на 60 миллиардов кубометров, а в сценарии APS — до нуля. Мир переживает беспрецедентный энергокризис, заявил глава МЭА

В обоих сценариях в восполнении дефицита играют важную роль дополнительный сжиженный природный газ (СПГ) и нероссийский трубопроводный газ. При этом в APS агентство ожидает более сильный прирост ветровых и солнечных мощностей, более активную модернизацию зданий и установку тепловых насосов, что поможет снизить спрос на природный газ в Евросоюзе на 40%, или на 180 миллиардов кубометров в период с 2021 по 2030 год. "Ежегодные инвестиционные затраты в размере 65 миллиардов долларов со временем компенсируются снижением стоимости импорта газа", — добавляет агентство.

МЭА также снизило прогноз по мировому спросу на газ в 2050 году на 750 миллиардов кубометров по сравнению с прошлым годом в сценарии STEPS. Пересмотр в основном связан с более быстрым отказом от возрастающего потребления газа в развитых странах. Только на США, где принятый недавно закон призван ускорить внедрение ВИЭ и усилить поддержку энергоэффективности зданий, приходится одна треть снижения. Также на пересмотр влияет снижение перспектив перехода с угля на газ в странах с формирующимся рынком, особенно чувствительных к ценам.