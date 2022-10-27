МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Корабль под российским флагом находится в Балтийском море в районе терактов на газопроводах "Северного потока", сообщили РИА Новости в ВМС Швеции. Песков ответил на вопрос о "российском судне в экономической зоне Швеции"

"Гражданское судно "Нефит" под российским флагом зафрахтовано компанией, владеющей "Северным потоком 1", — заявил агентству руководитель отдела связи Швеции Йимми Адамссон.

Ранее местные СМИ сообщали, что российский корабль направляется в район аварий на "Северных потоках" в экономической зоне Швеции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации на этот счет.

Утечка газа на нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. По данным шведских сейсмологов, накануне в районе ЧП зафиксировали мощные подводные взрывы. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. МИД заявил о "поразительной" реакции ЕС на ситуацию с "Северными потоками"

Агентство Франс Пресс заявило, ссылаясь премьер-министра переходного правительства Швеции Магдалену Андерссон, что Стокгольм не планирует допускать Россию к расследованию диверсий на газопроводах. В связи с этим МИД России выразил демарш послам Германии, Дании и Швеции, заявив, что не признает результаты следствия, если в нем не будут участвовать российские специалисты.