В ЛНР сообщили о начале восстановления газопровода у Первомайска
Мэр Первомайска сообщил, что началось восстановление поврежденного обстрелами газопровода
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Восстановление поврежденного обстрелами газопровода начали в ЛНР у Первомайска, сообщил мэр города Сергей Колягин.
Отмечается, что объект получил первые значительные повреждения порядка семи месяцев назад, но возможности приступить к ремонтным работам весь этот период не было.
"С самого утра специалисты Первомайского участка Стахановского межрайонного управления по эксплуатации газового хозяйства ГУП "Луганскгаз" проводят ремонтные работы на газопроводе "Первомайск — Золотое-5", — написал Колягин в мессенджере Telegram, добавив, что приступить к ремонту газопровода смогли только после разминирования участка.
По его словам, в данный момент две устранили более 20 повреждений на всей протяженности газопровода.
До конца четверга планируется подключить к газоснабжению половину из порядка 800 абонентов, подчеркнул Колягин.
https://1prime.ru/gas/20221027/838612231.html
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