МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Восстановление поврежденного обстрелами газопровода начали в ЛНР у Первомайска, сообщил мэр города Сергей Колягин. В ЛНР с начала года добыли три миллиона тонн угля

Отмечается, что объект получил первые значительные повреждения порядка семи месяцев назад, но возможности приступить к ремонтным работам весь этот период не было.

"С самого утра специалисты Первомайского участка Стахановского межрайонного управления по эксплуатации газового хозяйства ГУП "Луганскгаз" проводят ремонтные работы на газопроводе "Первомайск — Золотое-5", — написал Колягин в мессенджере Telegram, добавив, что приступить к ремонту газопровода смогли только после разминирования участка.

По его словам, в данный момент две устранили более 20 повреждений на всей протяженности газопровода.

До конца четверга планируется подключить к газоснабжению половину из порядка 800 абонентов, подчеркнул Колягин.