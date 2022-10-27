МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Дефицит на рынке сжиженного природного газа (СПГ) приведет к тяжелым зимам в Европе, текущая может стать самой легкой из ближайших трех, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон. "Арктик СПГ 2" готов примерно на 70 процентов

"С учетом текущей нехватки трубопроводного газа в Европе и восстановления спроса в Китае дополнительная нагрузка на рынок СПГ в следующие один-два года составит не менее 60-70 миллионов тонн. Но никаких крупных вводов до 2026 года мы не видим. В 2023-м году в мире будут введены проекты на 18 миллионов тонн, в 2024 — 11, в 2025 примерно так же. Учитывая, что к этой зиме хранилища успели заполниться, возможно — она будет самой легкой из следующих трех", — сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.

Михельсон добавил, что Европе почти удалось заменить российский энергоресурс альтернативными поставками. "Дополнительный объем поставок через регазификационные терминалы составил 43 миллиардов кубометров, 29 из которых пришлись на США. Партии снимаются с азиатских рынков. Если в Корею и Японию поставки остались примерно на уровне прошлого года, то в Китай — сократились на 23%, в Индию — на 19%", — уточнил глава "Новатэка".

По его словам, Европа не сможет импортировать большие объемы китайского СПГ, так как власти КНР запретили своим госкомпаниям реэкспорт сырья для обеспечения собственной энергобезопасности.

Кроме того, Михельсон отметил необходимость СПГ —проектов для покрытия мирового дефицита газа.

Ранее сообщалось, что Евросоюз одобрил новые энергомеры, среди которых дополнительные сборы со сверхприбылей от деятельности в секторе ископаемых видов топлива, обязательное снижение спроса на электричество в определенные пиковые часы, ограничение доходов компаний, вырабатывающих электричество из дешевых источников, например возобновляемой и атомной энергии.

Михельсон отметил, что идея ЕС ввести налог на сверхприбыли энергетических компаний только продлит кризис, поскольку для покрытия дефицита на рынке газа необходимы новые инвестиционные решения и внедрение мощностей.