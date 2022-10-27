МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Оператор "Северного потока" ждет решения Дании для обследования газопровода в водах страны, говорится в сообщении компании Nord Stream AG. В Дании оценили сроки ремонта "Северного потока"

"В части обследования участка газопровода в исключительной экономической зоне Дании, Nord Stream AG продолжает ожидать решения властей о предоставлении разрешений на проведение работ по оценке повреждений", — сообщил оператор.

В то же время зафрахтованное оператором газопровода и специально оборудованное судно 27 октября прибыло к предполагаемому месту повреждения магистрали, в течение суток оно будет готово к началу обследования, сообщили в Nord Stream AG.

"Зафрахтованное Nord Stream AG специально оборудованное судно прибыло к предполагаемому месту повреждения газопровода в исключительной экономической зоне Швеции. После проведения калибровочных работ специалисты будут готовы в течение суток приступить к обследованию поврежденного участка, которое по текущим оценкам займет от 3 до 5 дней", — говорится в сообщении оператора.

ЧП произошло 26 сентября на двух российских газопроводах в Европе — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". В ФРГ, Дании и Швеции не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" заявил, что сроки ремонта газопровода оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.