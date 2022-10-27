КИШИНЕВ, 27 окт — ПРАЙМ. Молдавия и Болгария заключили соглашение, дающее Кишиневу доступ к альтернативному источнику поставок газа через систему "Булгартрансгаза". Об этом заявила в четверг президент Молдавии Майя Санду. Додон обвинил молдавские власти в газовом кризисе в стране

"Приветствую подписание контракта между Energocom и "Булгартрансгазом", поскольку доступ к альтернативным источникам энергии укрепит нашу энергетическую независимость и поможет нам быть более устойчивыми с этой точки зрения", — сказала она и выразила благодарность Болгарии за помощь в условиях тяжелейшего энергокризиса.

По словам Санду, теперь у Молдавии будет гарантированный доступ к альтернативным источникам топлива в любой момент.

Президент Болгарии Румен Радев, который находится в Кишиневе с официальным визитом, заявил в свою очередь, что его страна таким образом протянула руку помощи Молдавии и проявила солидарность. Он подчеркнул, что заключение договора означает более низкие цены и большую надежность в поставках. Власти Молдавии ввели ограничения потребления энергии в связи с кризисом

Радев также рассказал, что обсудил с Санду обеспечение электроэнергией и выразил готовность помочь Кишиневу в этой сфере, хотя о конкретных договорах речи пока не идет.

Молдавия столкнулась с серьезным энергокризисом на фоне подорожания энергоносителей. Для его преодоления власти республики хотят сократить потребление газа зимой минимум на 15%. Кроме того, в стране разработали план, предполагающий отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение.