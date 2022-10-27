МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Западные санкции коснулись деятельности "Новатэка", основное оборудование по всем трем линиям "Арктик СПГ-2" уже закупили, поэтому  в ближайшие три года нужно решить вопрос локализации 3-4 единиц оборудования для реализации проектов. Об этом сообщил глава компании Леонид Михельсон на Веронском Евразийском экономическом форуме.

Производственные площадки "Арктик СПГ 2"

"Арктик СПГ 2" готов примерно на 70 процентов

"Конечно, повлияли (санкции — ред.). И мы приложили усилия не только по работе с промышленностью, но и с инженерными решениями. Однако основное оборудование на все три линии нашего проекта "Арктик СПГ 2" мы успели получить и нашли технологические решения, чтобы его не задерживать", — сказал бизнесмен.

По словам председателя правления "Новатэка", компания получила "окошко" в три года для решения вопроса с тремя-четырьмя единицами СПГ-оборудования. Такая работа потребует серьезных затрат, однако при появлении новых вводных и стоимости газа на уровне 20 долларов за MMBtu, все окупится в три-четыре раза больше, заверил он.

Предприниматель также напомнил, что "Новатэк" прорабатывала строительство на Ямале производства голубого аммиака, но в текущей ситуации приостановила его. Однако "Новатэк" не отказывается от проекта и планирует реализовать его в будущем.