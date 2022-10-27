МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Западные санкции коснулись деятельности "Новатэка", основное оборудование по всем трем линиям "Арктик СПГ-2" уже закупили, поэтому в ближайшие три года нужно решить вопрос локализации 3-4 единиц оборудования для реализации проектов. Об этом сообщил глава компании Леонид Михельсон на Веронском Евразийском экономическом форуме. "Арктик СПГ 2" готов примерно на 70 процентов

"Конечно, повлияли (санкции — ред.). И мы приложили усилия не только по работе с промышленностью, но и с инженерными решениями. Однако основное оборудование на все три линии нашего проекта "Арктик СПГ 2" мы успели получить и нашли технологические решения, чтобы его не задерживать", — сказал бизнесмен.

По словам председателя правления "Новатэка", компания получила "окошко" в три года для решения вопроса с тремя-четырьмя единицами СПГ-оборудования. Такая работа потребует серьезных затрат, однако при появлении новых вводных и стоимости газа на уровне 20 долларов за MMBtu, все окупится в три-четыре раза больше, заверил он.

Предприниматель также напомнил, что "Новатэк" прорабатывала строительство на Ямале производства голубого аммиака, но в текущей ситуации приостановила его. Однако "Новатэк" не отказывается от проекта и планирует реализовать его в будущем.