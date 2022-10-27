ГАЗПРОМ ВЫВЕЛ ОПЕРАТИВНЫЙ РЕЗЕРВ ГАЗА В РОССИЙСКИХ ХРАНИЛИЩАХ НА ИСТОРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ В 72,662 МЛРД КУБОВ — КОМПАНИЯ

ИНФРАСТРУКТУРА ГАЗПРОМА ГОТОВА К ПРОХОЖДЕНИЮ ПИКОВЫХ НАГРУЗОК И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОВЫШЕННОГО ЗИМНЕГО СПРОСА НА ГАЗ — КОМПАНИЯ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЗАПАСОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПХГ ГАЗПРОМА В РФ ПОЗВОЛЯЕТ ОПЕРАТИВНО РЕАГИРОВАТЬ НА РЕЗКОЕ ПОХОЛОДАНИЕ И РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ — КОМПАНИЯ


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