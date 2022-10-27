2022-10-27T17:22:35+03:00
2022-10-27T17:25:00+03:00
2022-10-27T17:22:35+03:00
2022
https://1prime.ru/gas/20221027/838613774.html
Резерв газа в российских хранилищах достиг исторического максимума
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ГАЗПРОМ ВЫВЕЛ ОПЕРАТИВНЫЙ РЕЗЕРВ ГАЗА В РОССИЙСКИХ ХРАНИЛИЩАХ НА ИСТОРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ В 72,662 МЛРД КУБОВ — КОМПАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРА ГАЗПРОМА ГОТОВА К ПРОХОЖДЕНИЮ ПИКОВЫХ НАГРУЗОК... ПРАЙМ, 27.10.2022
энергетика, новости, газ, россия, газпром, резервы
https://1prime.ru/images/83298/17/832981734.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83298/17/832981734.jpg
https://1prime.ru/images/83298/17/832981733.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83298/17/832981733.jpg
https://1prime.ru/images/83298/17/832981721.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83298/17/832981721.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ГАЗПРОМ ВЫВЕЛ ОПЕРАТИВНЫЙ РЕЗЕРВ ГАЗА В РОССИЙСКИХ ХРАНИЛИЩАХ НА ИСТОРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ В 72,662 МЛРД КУБОВ — КОМПАНИЯ
ИНФРАСТРУКТУРА ГАЗПРОМА ГОТОВА К ПРОХОЖДЕНИЮ ПИКОВЫХ НАГРУЗОК И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОВЫШЕННОГО ЗИМНЕГО СПРОСА НА ГАЗ — КОМПАНИЯ
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЗАПАСОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПХГ ГАЗПРОМА В РФ ПОЗВОЛЯЕТ ОПЕРАТИВНО РЕАГИРОВАТЬ НА РЕЗКОЕ ПОХОЛОДАНИЕ И РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ — КОМПАНИЯ
Новость дополняется