МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Инфраструктура "Газпрома" на сегодняшний день готова к пиковым нагрузкам и обеспечению повышенного спроса на газ зимой, сообщила компания. Резерв газа в российских хранилищах достиг исторического максимума

"На сегодняшний день инфраструктура "Газпрома" в целом готова к прохождению пиковых нагрузок и обеспечению повышенного зимнего спроса на газ. Выполнены все запланированные мероприятия, в том числе 11 комплексов планово-профилактических и ремонтных работ", — говорится в сообщении "Газпрома" в Telegram-канале.