В "Газпроме" заявили о готовности к высокому спросу на газ зимой
Инфраструктура "Газпрома" готова к пиковым нагрузкам и высокому спросу на газ зимой
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Инфраструктура "Газпрома" на сегодняшний день готова к пиковым нагрузкам и обеспечению повышенного спроса на газ зимой, сообщила компания.
"На сегодняшний день инфраструктура "Газпрома" в целом готова к прохождению пиковых нагрузок и обеспечению повышенного зимнего спроса на газ. Выполнены все запланированные мероприятия, в том числе 11 комплексов планово-профилактических и ремонтных работ", — говорится в сообщении "Газпрома" в Telegram-канале.
https://1prime.ru/gas/20221027/838613915.html
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