МАДРИД, 27 окт — ПРАЙМ. Коалиция левых политических сил "Объединившись, мы можем" (Unidas Podemos), отвергла строительство подводного газопровода BarMar между Барселоной и Марселем, заявил в четверг представитель по экологическому переходу Unidas Podemos Хуанчо Лопес де Уральде во время выступления в Конгрессе депутатов. В Испании оценили, как страна сэкономила на газе благодаря терминалам СПГ

"Проекты вроде MidCat, ныне трансформированного в BarMar, — это новый шаг вперед в зависимости от газа. А строительство газопровода, который будет строиться десять лет и окупаться полвека, очень далеко от идеи энергетического перехода, который мы защищаем", — приводит слова Лопеса де Уральде новостное агентство Europa Press.

На прошлой неделе председатель правительства Испании Педро Санчес сообщил, что Франция, Испания и Португалия договорились создать зеленый коридор, который заменит газопровод MidCat. Он позволит транспортировать газ и водород из Барселоны в Марсель, открыв доступ странам Пиренейского полуострова к энергетическому рынку ЕС.

Если Unidas Podemos, являющаяся одной из двух сил коалиционного правительства, окончательно откажется от поддержки данного пропета, то правящей Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) будет намного сложнее согласовать строительство нового газопровода.