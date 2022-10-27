КИШИНЕВ, 27 окт — ПРАЙМ. "Молдовагаз" готовится к различным ситуациям в области энергетики, допуская и сценарий полного прекращения поставок газа со стороны "Газпрома", заявил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. "Молдовагаз" назвал текущий контракт с "Газпромом" выгодным

Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".

Ранее, 19 октября, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщал, что власти страны выделят кредит "Молдовагазу" объемом более 54 миллионов долларов под залог газотранспортной системы страны — решение позволит компании полностью оплатить "Газпрому" потребление газа за сентябрь и аванс за октябрь и предотвратить риски прекращения поставок. Позже, 20 октября, Чебан сообщал, что компания сумела вовремя рассчитаться с "Газпромом" — перечислила российской компании 53,5 миллиона долларов за сентябрьские поставки и 27,4 миллиона в качестве аванса в 50% от общей суммы оплаты поставок за октябрь.

"Компания "Молдовагаз" планирует свою текущую деятельность исходя из трех сценариев: полное прекращение поставок газа; сохранение текущего объема поставок (5,7 миллиона кубометров природного газа в день), поставки запрашиваемых компанией объемов", — написал Чебан в Telegram-канале.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение.

Согласно последним рекомендациям, температура внутри помещений должна быть не выше 19 градусов, а в нерабочее время не выше 15 градусов. С августа "Молдовагаз" отключает потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа. В октябре "Газпром" сократил объем поставок газа в Молдавию на 30%.