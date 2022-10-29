МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. В подготовке и осуществлении диверсий на газопроводах "Северного потока" участвовали представители военно-морских сил Великобритании, находящиеся в украинском Очакове, заявило Министерство обороны России. Швеция проведет дополнительное расследование диверсий на "Северных потоках"

"Представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября", — говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство заявило о причастности Лондона к организации атаки беспилотников на Севастополь, которая произошла утром 29 октября.

Утечка газа на нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. Служба безопасности Швеции по результатом следственных мероприятий сообщила, что аварии произошли в результате взрывов и целенаправленного саботажа. Киев атаковал корабли, обеспечивающие безопасность "зернового коридора"

Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Между тем, агентство Франс Пресс заявило, ссылаясь премьер-министра переходного правительства Швеции Магдалену Андерссон, что Стокгольм не планирует допускать Россию к расследованию диверсий на газопроводах. В связи с этим МИД России выразил демарш послам Германии, Дании и Швеции, заявив, что не признает результаты следствия, если в нем не будут участвовать российские специалисты.