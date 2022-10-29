Британия отказалась признать причастность к терактам на "Северных потоках"
Минобороны Великобритании отказалось признать причастность к взрывам на "Северных потоках"
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Минобороны Великобритании не стало признавать причастность британских специалистов к организации взрывов на газопроводах "Северного потока" и атак на российские корабли в Севастополе.
"Российское министерство обороны прибегает к распространению ложных заявлений грандиозных масштабов", — написало ведомство на своей странице в твиттер и заявило, что сообщения МО РФ являются "выдуманными".
Ранее в субботу Министерство обороны России сообщило, что находящиеся в украинском городе Очаков представители ВМС Великобритании участвовали в планировании и осуществлении диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".
Утечка газа на нескольких нитках этих магистралей была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. Служба безопасности Швеции сообщила по результатом следственных мероприятий, что аварии произошли в результате взрывов и целенаправленного саботажа. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.
https://1prime.ru/gas/20221029/838640635.html
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