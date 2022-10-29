МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Минобороны Великобритании не стало признавать причастность британских специалистов к организации взрывов на газопроводах "Северного потока" и атак на российские корабли в Севастополе. Минобороны заявило о причастности Британии к терактам на "Северных потоках"

"Российское министерство обороны прибегает к распространению ложных заявлений грандиозных масштабов", — написало ведомство на своей странице в твиттер и заявило, что сообщения МО РФ являются "выдуманными".

Ранее в субботу Министерство обороны России сообщило, что находящиеся в украинском городе Очаков представители ВМС Великобритании участвовали в планировании и осуществлении диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".

Утечка газа на нескольких нитках этих магистралей была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. Служба безопасности Швеции сообщила по результатом следственных мероприятий, что аварии произошли в результате взрывов и целенаправленного саботажа. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.