Врио губернатора Балицкий: соцобъекты Мелитополя начали подключать к газу
Читать 1prime.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — ПРАЙМ. Газоснабжение социальных объектов началось в Мелитополе, подача газа в другие регионы Запорожской области продолжается, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.
"В Запорожской области продолжается поэтапное подключение населенных пунктов к газоснабжению. В Мелитополе газ уже подан. Сегодня начато подключение школ, больниц, многоквартирного и частного сектора Мелитополя", — сказал он.
Следующие населенные пункты, куда будет подан газ, — Токмак и Энергодар, добавил он. Отопительный сезон в Запорожской области идет по плану.
Балицкий выразил благодарность министерству энергетики РФ и местным специалистам, которые в сжатые сроки и в сложных условиях обеспечивают жителей области газом и теплом.
Ранее сообщалось, что Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе РФ, первым городом, куда начали подавать газ, стал Бердянск.
https://1prime.ru/gas/20221031/838651938.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.