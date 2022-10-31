СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — ПРАЙМ. Газоснабжение социальных объектов началось в Мелитополе, подача газа в другие регионы Запорожской области продолжается, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий. Путин: Россия готова поставлять Западу нефть и газ

"В Запорожской области продолжается поэтапное подключение населенных пунктов к газоснабжению. В Мелитополе газ уже подан. Сегодня начато подключение школ, больниц, многоквартирного и частного сектора Мелитополя", — сказал он.

Следующие населенные пункты, куда будет подан газ, — Токмак и Энергодар, добавил он. Отопительный сезон в Запорожской области идет по плану.

Балицкий выразил благодарность министерству энергетики РФ и местным специалистам, которые в сжатые сроки и в сложных условиях обеспечивают жителей области газом и теплом.

Ранее сообщалось, что Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе РФ, первым городом, куда начали подавать газ, стал Бердянск.