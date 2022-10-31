АБУ-ДАБИ, 31 окт — ПРАЙМ. Импорт газа через турецкий хаб для Италии потребует строительства новой инфраструктуры, инвестиций и может увеличить цену газа, заявил журналистам глава итальянской Eni Клаудио Дескальци. В британской BP оценили последствия введения потолка цен на энергоресурсы

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в середине октября поручили проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.

"У нас нет общих точек, а потому это (использование хаба — ред.) может быть трудной задачей, потому что нам придется строить инфраструктуру, что увеличивает стоимость газа. И учитывая, что у нас есть соединение с Россией через Украину, где мы получаем газ, зачем нам получать через Турцию?", — сказал Дескальци.

"Это сложно. Нужны инвестиции, а кто будет их осуществлять? И какой будет цена газа?" — добавил он.

Глава Eni отметил, что сложно предположить, сколько труб нужно построить на южном направлении, чтобы перенаправить российские поставки, большая часть которых шла с севера. "Ранее все потоки строились и шли с севера на юг, а не с юга на север. А сейчас речь идет о юге, и придется расшивать узкие места", — отметил Дескальци.