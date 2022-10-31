БЕРЛИН, 31 окт — ПРАЙМ. В кабинете министров ФРГ не обсуждается вопрос добычи сланцевого газа, а сам метод добычи – фрекинг – до сих пор запрещён в рамках коалиционного договора, сообщил в понедельник спикер немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт. В Италии отметили, что импорт газа через турецкий хаб может повысить цены

"Я не могу сказать, что в рамках федерального правительства ведутся по этому вопросу дебаты. Однако я вижу, что отдельные представители формулируют свою точку зрения", — сказал он на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос о недавнем предложении министра финансов ФРГ Кристиана Линднера начать добычу сланцевого газа.

Хебештрайт напомнил, что данный метод, при котором добывается газ методом гидравлического разрыва пласта, запрещён, а также упомянул позицию канцлера Олафа Шольца, согласно которой добыча газа путём фрекинга не является столь быстрым процессом, чтобы это могло помочь экономике страны в текущий момент.

На аналогичный вопрос представитель министерства по защите природы Кристофер Штольценберг ответил, что для проверки допустимости подобного метода добычи газа потребовалось бы сперва сделать пробное бурение. Но таковых бурений, как и запроса на такую процедуру, не было, добавил он.

В середине октября газета Handelsblatt со ссылкой на источники в министерстве экономики сообщила, что власти Германии на фоне энергокризиса могут отменить прописанный в коалиционном соглашении запрет на добычу сланцевого газа и нефти на прибрежных территориях страны в Северном море. Согласно коалиционному соглашению, заключенному правящими партиями, на данный момент действует запрет на эксплуатацию шельфа в прибрежных водах Балтийского и Северного морей.