МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Декабрьские фьючерсы на газ в Европе, ставшие в понедельник ближайшими, закрыли торги снижением на 13,1%, ниже 1250 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Генсек ОПЕК спрогнозировал рецессию в Европе

Ближайшие — декабрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги в минусе — у отметки 1414,9 доллара за тысячу кубометров (-1,3%) и вскоре начали наращивать темпы снижения. Ценовой минимум составил 1232 доллара (-14%), максимум — 1417,2 доллара (-1,1%), а цена закрытия — 1245,8 доллара (-13,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1433,3 доллара за тысячу кубометров.

В начале марта эти газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.

Высокие цены сохранялись и в дальнейшем. Так, средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчетам агентства на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов за тысячу кубометров (-14,6% в месячном выражении), тогда как в августе немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

В октябре цены на ближайшие — ноябрьские — фьючерсы стремительно снижались, опускаясь ниже 950 долларов за тысячу кубометров. В то же время, более поздние, декабрьские и январские, фьючерсы были значительно дороже. Так, если по итогам пятничных торгов расчетная цена газа с поставкой в ноябре составила 1156 долларов, то на декабрьские поставки она сложилась выше 1400 долларов.

Опрошенные РИА Новости аналитики отмечали, что снижение биржевых цен в Европе относительно прежних максимумов связано с высоким уровнем запасов газа в европейских подземных хранилищах — выше 90%. Также на это влияют мягкая осень в европейских странах, преодоление участниками рынка паники от ограничений поставок из России и усилия ЕС, направленные на искусственное сокращение спроса. Тем не менее, считают эксперты, в отопительный сезон цены вернутся к росту.