СОЧИ, 31 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что турецкий газовый хаб — реалистичный проект, который удастся достаточно быстро реализовать. Декабрьские фьючерсы на газ упали ниже 1250 долларов за тысячу кубов

"Это (газовый хаб в Турции — ред.) вполне реалистичный проект и мы довольно быстро сможем сделать. Желающих заключить контракты будет достаточно", — сказал Путин журналистам.

Отвечая на вопрос о причинах создания хаба именно в Турции, президент отметил, что акваторию Черного моря легче контролировать.

Он добавил, что с турецкой стороной России "проще работать", потому что президент Реджеп Тайип Эрдоган "человек слова".

"И если мы с ним договариваемся о чем-то, может быть трудно договориться, но если договариваемся, мы стараемся исполнять", — добавил глава государства.

Он также добавил, что сейчас работать с Европой напрямую сложно.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в середине октября поручили проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.