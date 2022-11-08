МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Власти Молдавии могут подать в суд на "Газпром" из-за того, что российский концерн нарушает контракт, сокращая объемы поставок газа в республику, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну. Глава ЕК обсудит энергокризис в Молдавии с руководством республики

Ранее он сообщил, что в ноябре Молдавия получит от "Газпрома" 51% от необходимого стране объема газа.

"Юристы анализируют возможность применения санкций за несоблюдение контракта в вопросе поставок всего объема. Когда станет ясно, мы решим, какие действия предпринять и в каком направлении двигаться", — заявил Спыну в эфире телеканала Pro TV, комментируя возможность обращения в суд против "Газпрома".

По его словам, "Газпром" никак не объяснил свое решение сократить объемы поставок для республики, хотя Кишинев всегда их оплачивает.

"Между "Молдовагазом" и "Газпромом" есть только диалог на техническом уровне, хотя я много раз подавал запрос (на разговор с руководством "Газпрома"), но я не могу заставить их взять телефон и пообщаться", — добавил Спыну.

Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".