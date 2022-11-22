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"Газпром" может сократить прокачку газа через Украину с понедельника
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"Газпром" зафиксировал "оседание" предназначенного для Молдавии газа на территории Украины, в связи с чем прокачка через ГИС "Суджа" может быть сокращена с 28 ноября. Как... ПРАЙМ, 22.11.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" зафиксировал "оседание" предназначенного для Молдавии газа на территории Украины, в связи с чем прокачка через ГИС "Суджа" может быть сокращена с 28 ноября.
Как сообщается в телеграм-канале компании, в Молдавию доходит не все топливо, подаваемое "Газпромом" для транзита через украинскую территорию.
Если транзитный дисбаланс сохранится, снижение поставок произойдет с 10.00 мск. Подача газа будет сокращена на объем недопоставок, зафиксированный в течение суток, уточнил "Газпром".
На 22 ноября на "Суджу" было поставлено 42,9 миллиона кубов российского сырья, добавляется в сообщении.
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