МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" зафиксировал "оседание" предназначенного для Молдавии газа на территории Украины, в связи с чем прокачка через ГИС "Суджа" может быть сокращена с 28 ноября. Россия с декабря сократит поставки газа в Молдавию

Как сообщается в телеграм-канале компании, в Молдавию доходит не все топливо, подаваемое "Газпромом" для транзита через украинскую территорию.

Если транзитный дисбаланс сохранится, снижение поставок произойдет с 10.00 мск. Подача газа будет сокращена на объем недопоставок, зафиксированный в течение суток, уточнил "Газпром".

На 22 ноября на "Суджу" было поставлено 42,9 миллиона кубов российского сырья, добавляется в сообщении.

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