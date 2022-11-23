МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Sempra Infrastructure, подразделение американской Sempra, заключила 20-летнее соглашение с ConocoPhillips о поставках той 5 миллионов тонн в год сжиженного природного газа (СПГ), говорится в сообщении Sempra. "Газпром" предупредил о дестабилизации мирового рынка СПГ

"Компания Sempra сегодня объявила о том, что ее дочернее предприятие Sempra Infrastructure и ConocoPhillips заключили 20-летнее соглашение о купле-продаже на 5 миллионов тонн в год сжиженного природного газа (СПГ) после завершения первого этапа проекта Port Arthur LNG, в округе Джефферсон, штат Техас", — говорится в сообщении.

Соглашение также предусматривает инвестиции ConocoPhillips в размере 30% в этот первый этап и возможность для Conoco поставлять дополнительно природный газ.

Первый этап осуществления проекта Port Arthur LNG в США предполагает строительство двух производственных линий сжижения газа, а также другой инфраструктуры, которая позволит экспортировать 13,5 миллиона тонн СПГ в год. Port Arthur LNG может стать одним из крупнейших экспортных производств СПГ в Северной Америке, поскольку потенциально его мощность может быть увеличена до восьми производственных линий, или 45 миллионов тонн в год. Аналитик объяснил, почему СПГ не сможет спасти Евросоюз

Сотрудничество Sempra и ConocoPhillips также затрагивает второй этап экспортного проекта ECA LNG в Мексике, который находится на ранней стадии разработки, а первый — на стадии строительства, уточняется в сообщении,

Американская Sempra Energy — компания, специализирующаяся на энергетической инфраструктуре. Штат составляет свыше 20 тысяч человек. Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips основана в 1917 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас. Работает в 13 странах. Численность сотрудников составляет около 9,4 тысячи человек.