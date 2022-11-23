МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста до 12% и достигали 1430 долларов за тысячу кубических метров, свидетельствуют данные биржи ICE. Молдавия пообещала оплатить "осевший" на Украине российский газ

Ближайшие — декабрьские — фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 1367,6 доллара за тысячу кубометров (+7,3%). По состоянию на 11.05 мск их стоимость составляет 1415,9 доллара (+11,1%), а минутами ранее достигала 1430,4 доллара (+12,3%), Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1274,2 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость газа резко ускорила рост накануне после сообщения "Газпрома" о возможном сокращении с 28 ноября поставок газа через Украину в Молдавию.

В начале марта биржевые газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. В апреле-мае стоимость газа снизилась, однако летом вновь выросла, и в августе средняя расчётная цена превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года. СМИ: страны Евросоюза недовольны предложенным потолком цен на газ

Осенью котировки перешли к снижению. Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре опустилась ниже 2100 долларов, а в октябре — почти до 1380 долларов за тысячу кубометров. Аналитики связывали это с высоким уровнем заполненности газохранилищ в Европе и сниженным спросом на "голубое топливо" из-за экономии электроэнергии и теплой погоды.

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