МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Сокращение подачи газа в Европу по украинскому транзиту, анонсированное "Газпромом", не привело к значительным ценовым колебаниям — Европа готова к такому сценарию. А вот Молдавию, чей газ оседает на Украине, ждет дальнейшее сокращение поставок — и это может быть критичным. Россия снова растоптала газовые планы Польши

Подача российского газа по последнему сохранившемуся трубопроводному маршруту в Европу — через ГИС "Суджа" на Украине — может сократиться. Как говорится в сообщении в официальном Telegram-канале "Газпрома", компания с 28 ноября начнет сокращать поставки газа через Украину, если сохранится дисбаланс передачи газа транзитом в Молдавию.

По данным "Газпрома", объем газа, подаваемый для транзита в Молдавию через Украину, превышает объем, передаваемый на украино-молдавской границе, сообщает российская компания.

"Газпром" фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией "Молдовагаз". Объем газа, подаваемый "Газпромом" на ГИС "Суджа" для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой", — говорится в сообщении.

Компания уточнила, что сокращение поставок начнется с 10:00 следующего понедельника в объеме суточной недопоставки, которая будет зафиксирована на тот момент.

УСУШКА И УТРУСКА

По состоянию на 22 ноября "Газпром" подает газ на ГИС "Суджа" для транзита через территорию Украины в объеме 42,9 миллиона кубометров в сутки. Определенный объем этого газа идет в Молдавию. С 1 ноября поставки в эту страну сократились, сообщили в "Молдовагазе". Всего "Газпром" поставляет 5,7 миллиона кубов в сутки, из этого Молдавия получает 3,4 миллиона кубов, а Приднестровье — 2,3 миллиона кубов. "Там что-то ищут". "Северный поток" могут вернуть лишь в одном случае

Однако поставленный газ оплачен не весь. "Молдовагаз" 21 ноября в соответствии с контрактом оплатил "Газпрому" часть поставок за ноябрь. Фактически проблемы с оплатой касаются 24,945 миллиона кубометров газа. При этом суммарный накопленный объем оседания на территории Украины — 52,52 миллиона кубометров, уточняет "Газпром".

В октябре прошлого года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита молдавской задолженности в 2022 году. При этом российская компания оставила за собой право прекращать поставки, если "Молдовагаз" нарушит обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию задолженности.

ГАЗА НЕ ХВАТИТ

Получается, что Украина фактически отбирает у Молдавии газ — а ведь страна и так находится в энергокризисе из-за дефицита и подорожания энергоресурсов. Все больше граждан не в состоянии оплатить счета.

В ноябре Молдавия получит от России 51% необходимого ей объема газа. При этом, по данным Мининфраструктуры страны, поставки от "Газпрома" с декабря сократятся на 56,5% от необходимого стране объема.

"Пока (на декабрь) у нас есть те объемы, которые зарезервированы на весь год — это 5,7 миллиона кубометров. Никаких дополнительных мощностей не резервировалось, но и сигналов о том, что поставка будет прекращена, у нас тоже нет", — констатировала премьер республики Наталья Гаврилица.

Других источников газа у страны пока нет. Приобрести его у Румынии не удалось — им тоже не хватает своего газа и приходится докупать в ЕС по реверсу. Идет дальнейшее обсуждение этого вопроса. Год назад была разовая сделка по покупке газа у Польши, но в систему это не вошло. В начале ноября этого года Молдавия впервые импортировала газ по реверсу для пополнения резервов. Села батарейка: почему Европа больше не хочет санкций

РЕАКЦИЯ РЫНКОВ

Цены на газ в Европе на фоне заявления "Газпрома" подскочили на 4% до отметок выше 1280 долларов, однако через несколько минут отыграли скачок. По данным биржи ICE, ближайшие — декабрьские — фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 1255,6 доллара за тысячу кубометров (+2%). В первой половине дня темпы роста держались у тех же отметок, ближе к 17:00 мск во второй половине дня незначительно повышались.

Значительной реакции рынков на эту новость эксперты не ожидают — украинский транзит давно считается рискованным направлением, и как стабильный маршрут поставки его не воспринимают. Судя по цифрам "Газпрома", "осевший" на Украине молдавский объем примерно сопоставим с суточным объемом транзита в Европу.