МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Роль проекта "Сахалин-2" в поставках нефти и сжиженного природного газа (СПГ) в Китай увеличивается, сообщила зампредседателя правления "Газпрома", глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова. Поставки СПГ из России в Китай выросли с начала года на 32 процента

"Газпром" продолжает реализацию проекта "Сахалин-2". Проект начинает играть все более весомую роль в поставках нефти и СПГ в адрес китайских потребителей", — отметила она на полях IV Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.

По словам Бурмистровой, российская компания приветствует подобное сотрудничество в условиях широких возможностей, которые создает географическое положение стран.

Кроме того, перспективным для китайской энергетики является газопереработки и крупнотоннажного производства СПГ в поселке Усть-Луга, подчеркнула зампред правления.

Бурмистрова пояснила, что сырье может стать значимым энергоресурсом для Китая.