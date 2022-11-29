"Газпром": "Сахалин — 2" играет более весомую роль в поставках СПГ в Китай
Глава "Газпром экспорта": "Сахалин — 2" играет более значимую роль в поставках СПГ в Китай
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Роль проекта "Сахалин-2" в поставках нефти и сжиженного природного газа (СПГ) в Китай увеличивается, сообщила зампредседателя правления "Газпрома", глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.
"Газпром" продолжает реализацию проекта "Сахалин-2". Проект начинает играть все более весомую роль в поставках нефти и СПГ в адрес китайских потребителей", — отметила она на полях IV Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.
По словам Бурмистровой, российская компания приветствует подобное сотрудничество в условиях широких возможностей, которые создает географическое положение стран.
Кроме того, перспективным для китайской энергетики является газопереработки и крупнотоннажного производства СПГ в поселке Усть-Луга, подчеркнула зампред правления.
Бурмистрова пояснила, что сырье может стать значимым энергоресурсом для Китая.
https://1prime.ru/gas/20221129/838984866.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.