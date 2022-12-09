МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Segezha Group (входит в АФК "Система") на данный момент полностью прекратила поставки в Европу, перенаправила большинство объемов в Азию и Египет, рассказал журналистам президент компании Михаил Шамолин. Минфин предложил нулевой НДПИ для газа Ямала и Гыдана под аммиак и водород

Компания, в частности, поставляла в Европу фанеру и другие пиломатериалы.

"На сегодняшний день рынок закрыт полностью, 100%", — ответил Шамолин на вопрос о том, поставляет ли компания сейчас что-то в Европу.

Большинство этих объемов удалось перенаправить в Азию и Египет, сказал он. "Удалось перенаправить, но с потерей маржинальности", — отметил Шамолин.

По его словам, затраты на логистику уже начинают снижаться, но более существенно ситуация может измениться только в следующем году.