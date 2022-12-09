Segezha Group полностью прекратила поставки в Европу
Президент Segezha Group Шамолин заяви о переориентации компании на Азию
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Segezha Group (входит в АФК "Система") на данный момент полностью прекратила поставки в Европу, перенаправила большинство объемов в Азию и Египет, рассказал журналистам президент компании Михаил Шамолин.
Компания, в частности, поставляла в Европу фанеру и другие пиломатериалы.
"На сегодняшний день рынок закрыт полностью, 100%", — ответил Шамолин на вопрос о том, поставляет ли компания сейчас что-то в Европу.
Большинство этих объемов удалось перенаправить в Азию и Египет, сказал он. "Удалось перенаправить, но с потерей маржинальности", — отметил Шамолин.
По его словам, затраты на логистику уже начинают снижаться, но более существенно ситуация может измениться только в следующем году.
https://1prime.ru/gas/20221209/839110665.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.