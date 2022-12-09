МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Объем газа в европейских ПХГ опустился ниже 90 процентов, продолжает падение на фоне холодов, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Европе придется "жечь все" зимой, заявили в Чехии

Так, на конец газовых суток декабря, завершившихся 8 декабря в 8 утра по московскому времени, запасы "голубого топлива" снизились до 89,93 процента, потеряв 0,47 процентного пункта (п.п.). При этом, темпы выкачки ресурса остаются средними, в 0,39 п.п. в декабре.

Наиболее активные темпы отбора за отчетные сутки наблюдались в Бельгии (1,49 п.п.), Франции (0,87 п.п.) и Словакии (0,78 п.п.).

Вместе с тем, импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европе достиг в ноябре рекордного уровня, как раз ко времени зимнего всплеска спроса, пишут аналитики Rystad Energy. Франция, Испания и Великобритания импортировали около половины ноябрьского объема. Кроме того, энергорынок региона поддержат поставки из Норвегии, Африки и Азербайджана.

"Температуры в Европе продолжали снижаться в первую неделю декабря, в результате чего отбор газа их хранилищ в среднем за неделю достиг примерно 470 миллионов кубометров в сутки. Импорт СПГ достиг рекордного месячного максимума в 11,4 миллиона тонн (в ноябре — ред.)", — отмечается в тексте аналитического обзора.