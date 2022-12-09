МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) построен уже на 87,52% к началу декабря, сообщила инжиниринговая компания НИПИГАЗ. Газпром достиг нового максимума по поставкам газа в Китай

"Прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ, которым управляет НИПИГАЗ, к началу декабря 2022 года составил 87,52%", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале компании в мессенджере Telegram.

К началу ноября ГПЗ был построен на 87,32%. Таким образом, за ноябрь прогресс реализации составил 0,2 процентного пункта.

Строительство Амурского ГПЗ с плановым объемом переработки в 42 миллиарда кубометров газа в год ведется с 2015 года. В качестве сырья он использует газ из трубопровода "Сила Сибири". Сейчас запущены первая и вторая технологические линии, на третьей завершены предпусконаладочные работы, проводятся дополнительные испытания. Всего предусмотрено шесть линий. Китай достроил продолжение "Силы Сибири" для поставок в Шанхай

Согласно проекту, завод будет производить в год 38 миллиардов кубометров товарного газа, поставляемого в Китай, до 60 миллионов кубометров гелия, 2,4 миллиона тонн этана, около 1 миллиона тонн пропана, около 500 тысяч тонн бутана, около 200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции. Выход завода на полную мощность ожидается в 2025 году.

Заказчик реализации проекта — ООО "Газпром переработка Благовещенск", управление строительством осуществляет НИПИГАЗ, ранее входивший в группу "Сибур".