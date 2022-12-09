МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Газовые фьючерсы в Европе в пятницу растут в цене примерно на 2% и торгуются немного ниже 1550 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE. Узбекистан полностью прекратил экспорт газа

Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги у 1531,7 доллара (+1,3%). По состоянию на 10.13 мск цена газа в Европе составляет 1545,2 доллара (+2,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены четверга — 1511,6 доллара за тысячу кубометров, которая сформировалась на 6,7% ниже, чем в среду.

При этом средние цены на рынке спот за вчерашний день тоже опустились. В четверг стоимость контракта с поставкой "на день вперед" — 9 декабря — снизилась на 7,4%, до 1495,7 доллара.

Несмотря на текущее снижение, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Такого устойчивого роста цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. В Австралии ввели внутренний "потолок" цен на газ и уголь

Цены на газ в регионе ощутимо выросли еще весной 2021 года, когда стоимость на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета показатель превысил 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Резкий рост цен продолжился и в 2022 году. В начале марта из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов газовые контракты с поставкой в следующем месяце достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Затем цены снизились и в апреле-мае были стабильны у 1000–1100 долларов, однако в июне вновь начали расти. В августе средняя цена газовых фьючерсов достигла 2450 долларов за тысячу кубометров, а стоимость на споте впервые превысила 3200 долларов.