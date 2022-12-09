ВЕНА, 9 дек — ПРАЙМ. Цены на энергоресурсы в Австрии в октябре продолжали оставаться высокими, природный газ подорожал на 119% по сравнении с октябрем 2021 года и на 5,6% к сентябрю текущего года, говорится в обзоре Австрийского энергетического агентства (АЕА). Путин отметил тенденцию к снижению инфляции в России

По данным агентства, энергетический ценовой индекс, который отражает стоимость энергии, в октябре по сравнению с сентябрем вырос на 1,6% и на более чем на 50% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

За первые десять месяцев текущего года пеллеты, которые используют для отопления более чем в 660 тысячах домохозяйств в стране, подорожали в октябре по сравнению с сентябрем на 7,1% и более чем на 163% — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило агентство. Дрова подорожали, соответственно, на 10,5 и на 81,7%, мазут — соответственно, на 6,4 и на 94,5%.

Стоимость центрального отопления в октябре не изменилась по сравнению в сентябрем, а по сравнению с прошлым годом прибавка составляет 61,5%. Цена на электроэнергию впервые за год показала падение на почти 7%, что связано с рядом мер правительства Австрии, направленных на компенсацию гражданам расходов на электричество. Цены на дизель в октябре снова продемонстрировали небольшой прирост по сравнению с сентябрем — 4,6%, это почти на 50% выше, чем в октябре 2021 года.

Австрийское энергетическое агентство — научная экспертная организация, которая также реализует инициативу klimaaktiv по защите климата от имени федерального правительства Австрии. Членами агентства являются федеральное правительство, все федеральные земли, важные компании в энергетическом и транспортном секторах, заинтересованные группы и научные организации, говорится на сайте организации.