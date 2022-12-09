БЕРЛИН, 9 дек — ПРАЙМ. Затраты на плавучие терминалы для приема сжиженного природного газа (СПГ) в Германии до 2038 года составят 9,7 миллиарда евро, сообщила журналистам представитель минэкономики ФРГ. СМИ: в ФРГ отложили запуск первого плавучего СПГ-терминала

"Идет речь о долгосрочной оценке вложения средств на период с 2022 года до 2038 года. И на весь этот период затраты оцениваются в 9,7 миллиарда евро", — сказала представитель ведомства журналистам на брифинге в пятницу. Она уточнила, что речь идет о расходах, которые будут направляться с момента введения терминалов в эксплуатацию.

"Оценка затрат в настоящий момент сделана на очень длительный период, и что-то может, конечно, измениться", — добавила она, подчеркнув, что расходы на плавучие терминалы СПГ для всего федерального правительства — "очень важный элемент для обеспечения безопасности энергоснабжения Германии".

Ранее немецкий журнал Spiegel сообщил, что приобретение и обслуживание плавучих терминалов для приема СПГ в 2022 году обойдутся Германии дороже на 3,5 миллиарда евро — более чем в два раза, чем планировалось ранее, — и составят 6,56 миллиарда евро. Газпром достиг нового максимума по поставкам газа в Китай

Правительство ФРГ с весны пытается найти альтернативные способы доставки природного газа в Германию, чтобы заменить недостающие поставки из России. В краткосрочной перспективе помощь в этом должны оказать плавучие терминалы для приема СПГ, которые можно будет ввести в эксплуатацию быстрее, чем стационарные. Первые два из них могут ввести в эксплуатацию уже в текущем году.

По данным минэкономики, в настоящее время Германия планирует построить в общей сложности пять государственных плавучих терминалов для СПГ.