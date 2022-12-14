ВАРШАВА, 14 дек — ПРАЙМ. Странам Европейского союза не удается согласовать максимальную цену природного газа ниже 2 тысяч евро за тысячу кубометров, сообщил журналистам в Брюсселе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Италия считает предложение ЕК по потолку цен на газ неудовлетворительным

"Россия делает все, чтобы цены газа и нефти были как можно больше. Что в этой связи должны сделать мы – ЕС, Польша, другие страны? Мы должны максимально ограничить цены на газ и нефть. Если наша дискуссия с американцами, несколько моих переговоров за последние две недели довели до какого-то компромисса в области максимальных цен нефти, то здесь на уровне ЕС по-прежнему не дошло до выработки общего знаменателя, прежде всего, с несколькими странами Северной Европы", — сказал Моравецкий.

По его словам, эти страны "не видят возможности определения потолка цены даже на уровне 180-190 евро за мегаватт/час (1861-1976 евро за тысячу кубометров)". Моравецкий отметил, что определение максимальной цены газа "очень важно, чтобы в долгосрочной перспективе обеспечить предсказуемость для польского и европейского бизнеса". "Поэтому я призываю наших партнеров из ЕС быть более отважными и смелыми, использовать экономическую мощь, которой обладает ЕС, а не прятаться где-то в закоулках, как только Кремль и Москва погрозят пальцем", — сказал польский премьер.

Еврокомиссия 22 ноября предложила создать в Евросоюзе временный механизм корректировки рынка газа в качестве ещё одной меры для борьбы с энергетическим кризисом. ЕК надеется, что механизм поможет снизить волатильность на газовом рынке и защитит жителей и бизнес ЕС от резких скачков цен на "голубое топливо". Механизм будет запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.

Ещё до объявления уровня лимита цены на рынке были опасения, что запуск механизма создаст угрозу финансовой стабильности Евросоюза. Ассоциация европейских энергетических бирж Europex отмечала, что если реальная цена газа превысит искусственно ограниченную цену по фьючерсу TTF на месяц вперёд, то участники рынка немедленно переведут торговлю в двустороннее внебиржевое пространство. Такой шаг не только приведет к значительному снижению прозрачности сделок, но и создаст серьезные риски для финансовой стабильности, поясняла ассоциация.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.