МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Читатели немецкого издания Die Welt, возмущенные заявлением Евросоюза о планах ввести ценовой потолок на российский газ, прокомментировали ситуацию в Twitter. Об этом сообщает Lenta.ru. Потолок цен на газ не должен привести к снижению импорта, заявил Нехаммер

Комментаторы обеспокоились, что введение ограничения цен на газ будет иметь тяжелые последствия для Германии и Европы в целом. Одни задумались, что будет следующей зимой, когда истощатся ПХГ, другие увидели в этом шаг навстречу плановой экономике, а кто-то считает введение ценового потолка сознательными действиями, направленными против ФРГ.

Комментатор @Hemiunu2021 сделал мрачный прогноз: "Это будет очень плохо следующей зимой, когда резервуары для хранения газа опустеют".

Ему вторит @DavidHe70876625: "Это все равно будет иметь огромные последствия. Тот, кто делает что-то подобное, либо совсем отчаялся, либо настолько глуп, что не может даже представить себе последствия в будущем, даже в своих самых страшных кошмарах".

"С ограничением цен на газ ЕС делает большой шаг к плановой экономике, которая, конечно, также будет экономикой дефицита", — утверждает @ChrisEbner_FM.

"Как можно с такой точностью последовательно принимать решения, наносящие ущерб собственной стране?" — задался риторическим вопросом @GaarthVaader.

"Снятие газовых и нефтяных санкций против России было бы более разумным с экономической точки зрения, чем вмешательство в свободную рыночную экономику", — считает @DietmarOe.