МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Новые договоренности Парижа и Берлина о взаимных поставках энергетических носителей является несправедливым и невыгодным по отношению к Франции и ее жителям, считает депутат Национальной ассамблеи Франции Жан-Филипп Танги. Об этом он написал в в письме на имя министра энергетического перехода Республики Аньеса Панье-Рюнаше. Биржевые цены на газ в Европе остаются ниже 900 долларов за тысячу кубов

Как пишет со ссылкой на обращение "Лента.ру", парламентарий требует, чтобы этот "беспрецедентный энергетический договор" стал максимально прозрачным для всех участников и заинтересованных сторон.

"Господин Жан-Филипп Танги обращает внимание министра энергетического перехода на договорные и ценовые условия контракта купли-продажи газа между Францией и Германией. Дело в том, что для того, чтобы компенсировать снижение поставок российского газа в Европу, и особенно в Германию, было объявлено о договоре солидарности между Францией и Германией. В результате реализации этих мер солидарности Франция была вынуждена усилить газовую взаимосвязь со своей соседкой по Рейну (имеется в виду Германии — прим. "Ленты.ру") с целью поставки газа последней в преддверии зимы 2022-2023", — говорится в письме.

Автор документа отмечает, что уже начиная с 10 октября 2020 года французская энергосистема ежедневно поставляла на территорию Германии газ в объемах от 31 до 100 ГВтч в день. Этот объем поставок эквивалентен 10 процентам от того, что Франция получает на своих четырех терминалах по приему СПГ. Eurofer предрекла исторически высокий уровень цен на газ в ЕС в 2023 году

Он отмечает, что Франции и ее потребителям — гражданам и промышленным предприятиям — предстоит пережить суровый отопительный период. Ситуация отягощается тес, что в стране проходят многочисленные забастовки. для того, чтобы суметь обеспечить интенсивный спрос на газ внутри страны, Париж обязан полагаться на разумное управление своими запасами, отмечает депутат.