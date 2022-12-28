МОСКВА, 28 дек – ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Ограничения против российского нефтегазового сектора заставляют задуматься не только отечественных, но и западных экспертов: последние опасаются возникновения дефицита нефти и сомневаются в эффективности принятых рестрикций. Нехватка нефти на рынке и отмена ковид-ограничений в Китае могут сломать продуманный план Запада по ослаблению России. Европа инициировала обмен с Россией "активов-заложников"

НОВЫЙ ДЕФИЦИТ

Нехватка нефти снова может возникнуть на мировом рынке к началу второго квартала 2023 года, поделилось The Economist. Опасения британского издания обусловлены сомнениями в эффективности антироссийских эмбарго. Хотя, как отмечается в материале, западные рестрикции привели к удешевлению нефти до уровней, предшествовавших началу боевых действий на Украине в феврале, текущие цены едва ли останутся прежними. Следующий, 2023 год, должен стать, по разумению The Economist, проверкой эффективности мер, принимаемых против российского "черного золота".

Вступивший в силу 5 декабря запрет на страховку танкеров с нефтью из России, за бочку которой покупатель согласен платить больше 60 долларов, если верить ожиданиям Международного энергетического агентства (МЭА), приведет к тому, что к началу второго квартала добыча в России вынужденно сократится на 1,6–9,6 млн баррелей в день. И если из-за укрепления спроса сорт Urals будет стоить дороже 60 долларов за баррель, судовладельцы, возможно, подумают дважды, стоит ли ее транспортировать. Их нежелание рисковать, соответственно, приведет к новому сокращению предложения.

Хотя прогнозы МЭА имеют обыкновение сбываться далеко не всегда, допущение The Economist выглядит вполне логичным. В самом деле: недостаточное предложение нефти (которое, судя по настрою ОПЕК+, не будет расти по окрику из Вашингтона) и отмена "ковидных" ограничений в Китае с 8 января вполне могут привести к новому удорожанию барреля, причем уже в ближайшее время.

При этом попытки ограничить стоимость российской нефти на мировых рынках лишены смысла и не принесут результата, уверены, в частности, в американской Sovereign Wealth Management. В консалтинговой компании указали, что рестрикции содержат множество исключений и пробелов. Кроме того, отсутствует правоприменительная практика в рыночных реалиях, а потребность западных стран в поддержании своих экономик никто не отменял.

Россия, как допускает консалтинговая компания Rapidan Energy Group, может сократить добычу на величину до 3 млн баррелей в сутки без ущерба для своих нефтяных месторождений. В свою очередь, в аналитической компании ClearView Energy Partners отметили, что отсутствие на рынках даже половины этого объема, около 1,5 млн баррелей в сутки, может оказать немедленное ощутимое давление.

Западные специалисты также отмечают, что Россия теоретически может прекратить экспорт по нефтепроводу "Дружба" и маршруту Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), чтобы способствовать удорожанию "черного золота".

И уж в любом случае Россия, отвечая на "морское эмбарго" против своей нефти, будет активнее продавать ее в другие регионы мира, уверены эксперты Фонда национальной энергетической безопасности.

НОВЫЕ ЦЕНЫ

Ценовые прогнозы выглядят достаточно обнадеживающими. Так, в Bank of America допускают, что средняя цена на Brent благодаря действиям Федеральной резервной системы (ФРС) США и восстановлению китайской экономики после отмены санитарных запретов может "быстро превысить" 90 долларов за баррель. Вопрос – каких пределов она достигнет. Brent стоит меньше уже несколько недель подряд, а в предыдущий раз цена на эталонный сорт достигала 90 долларов в ноябре. Впрочем, средняя за первые 10 месяцев текущего года цена на него, судя по данным Statista, составила почти 104 доллара за баррель.

Напротив, Goldman Sachs в декабре понизил прежние прогнозы цен на первый и второй кварталы 2023 года, поскольку ожидает профицита, способного ослабить риски зимних ценовых колебаний. Впрочем, аналитики этого инвестбанка тоже не ожидают, что нефть окажется дешевле 90 долларов, а средняя за 2023 год цена на Brent, по ожиданиям Goldman Sachs, составит 98 долларов за баррель (на WTI – 92 доллара).

При этом в банке полагают, что отмена ограничений в Китае будет способствовать росту спроса в мире на "черное золото" в следующем году на 2 миллиона баррелей в сутки. Впрочем, нефть в мире в следующем году может подорожать существеннее, допускают российские эксперты. Так, в "Открытие Инвестиции" полагают, что сочетание нескольких факторов (укрепление спроса в Китае на 1,2 миллиона баррелей в сутки или более в течение следующего года, стабильное потребление в Евросоюзе без заметного ослабления и сокращение добычи нефти с конденсатом в России на 2 миллиона баррелей в сутки со второго квартала) способно привести к удорожанию сырья до 100 долларов за баррель.

Схожей позиции придерживаются в Институте национальной энергетики, где помимо необходимости восстановления спроса в Китае типичными для него темпами и сокращения добычи в России в первом квартале указывают на сохранение активности в США и отсутствие резкого роста спроса на мазут.

Однако в случае агрессивного роста добычи, рентабельного при нынешних ценах, можно предполагать удешевление. Кроме того, не следует забывать о риске глобальной рецессии, который возрастает из-за геополитической нестабильности. Китай потирает руки: Европа отдаст ему свой последний газ

Преувеличение эффекта санкций и устойчивые показатели добычи в России неизбежным образом привели к относительной нормализации цен". И хотя следующий год может оказаться для российской нефтяной отрасли более сложным, в базовом сценарии специалисты компании полагают, что в 2023 году цены на нефть будут находиться на уровне около 90 долларов за баррель.

При этом не следует забывать, что цена на Urals реагирует на динамику стоимости мировых "бенчмарков", и сейчас пока сложно сказать, когда при продажах российского сорта будут использоваться другие ориентиры.

Ясно, что у России есть возможности противодействия "санкционному вызову" на рынке нефти. Абсурдные меры, принимаемые западными странами, способны существенно усилить риски для всего мирового рынка и создать массу неудобств, если США и ЕС продолжат реализацию плана по ограничению цен на российское "черное золото". В свою очередь, бюджет России по итогам 2023 года может оказаться с солидным профицитом и в условиях ценовых ограничений в отношении ее сырья.