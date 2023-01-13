МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Французская нефтегазовая компания TotalEnergies в пятницу объявила о запуске импортного терминала СПГ Deutsche Ostsee LNG, который, как сообщили в компании, поможет ей стать одним из основных поставщиков данного вида топлива в Германии. Стали известны объемы поставок СПГ в Европу для замещения газа из России

"Мы рады поддержать этот проект, который поможет обеспечить газоснабжение Германии и Европы", — заявил Стефан Мишель, президент TotalEnergies по газу, возобновляемым источникам и электроэнергетике.