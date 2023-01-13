БРЮССЕЛЬ, 13 янв — ПРАЙМ. Евросоюз увеличил импорт сжиженного природного газа (СПГ) в третьем квартале прошлого года на 89% в годовом исчислении, крупнейшими поставщиками были США, Катар и Россия, говорится в квартальном отчете по рынку газа, размещенном на сайте Еврокомиссии. TotalEnergies открыла в Германии терминал для приема экспортируемого СПГ

"Импорт СПГ в ЕС вырос на поражающие 89% в третьем квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 32 миллиарда кубометров", — сообщается в нем.

На протяжении большей части прошлого года цены на газовых хабах в Европе превышали цены на азиатских рынках, что давало серьезный стимул для поставок СПГ в ЕС, отмечается в документе.

Согласно отчету, ЕС импортировал из США за 11 месяцев прошлого года более чем в два раза больше СПГ, чем за весь 2021 год.

"В январе-ноябре 2022 года ЕС импортировал из США 52 миллиарда кубометров СПГ против 22 миллиардов кубометров в целом за 2021 год", — сказано в документе.

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Во втором и третьем квартале прошлого года, СПГ стал главным источником импорта "голубого топлива" в Евросоюз. Доля СПГ в импорте ЕС во втором-третьем триместре составляла 34% и 39% соответственно, а в третьем квартале она достигла исторического максимума.

Соединенные Штаты были основным поставщиком СПГ в ЕС эти два триместра. В третьем квартале они направили в ЕС 13 миллиардов кубов, что составило 40% от общего объема импорта этого вида газа в союз. За ними следовали Катар (5,4 миллиарда) и Россия (4,5 миллиарда). Во втором квартале объём поставок составил 16 миллиардов кубов и 45% импорта СПГ в союз. За Штатами шли РФ (6,5 миллиарда) и Катар (4,6 миллиарда).

ЕС как объединение, состоящее из 27 стран, оставался крупнейшим импортером СПГ в третьем квартале 2022 года в мире, опережая Японию и Китай.

Франция была самым большим импортером в союзе, закупив 8,8 миллиарда кубометров СПГ в третьем триместре, опередив Испанию (7,0 миллиарда) и Нидерланды (4,7 миллиарда).