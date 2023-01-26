МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Бруней будет поставлять сжиженный природный газ (СПГ) компании Japan Petroleum Exploration Co (JAPEX) с апреля 2023 года, сообщила газета Nikkei со ссылкой на исполнительного директора единственного производителя СПГ в Брунее Brunei LNG Фариду Талиб. Замглавы Минфина Японии подтвердил готовность Токио к валютным интервенциям

"Фарида Талиб рассказала Nikkei о новом контракте с JAPEX. Представитель JAPEX подтвердил, что японская энергетическая компания имеет контракт с Brunei LNG, но отказалась обсуждать дальнейшие детали", — говорится в сообщении газеты.

Brunei LNG на 50% принадлежит правительству Брунея, а остальная часть в равных долях принадлежит японским Mitsubishi Corp и Shell.

JAPEX обладает долей акций в японской компании Sodeco, которой принадлежит 30% в проекте "Сахалин 1".