МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Радость заместителя госсекретаря Виктории Нуланд по поводу взрывов на "Северных потоках" указывает на причастность администрации Байдена к диверсии, — такое мнение высказал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. Белый дом уличили в попытках еще сильнее рассорить Германию и Россию

Он возмущенно заявил: "Она рада этому? Когда это произошло, мы были расстроены, мы не знали, кто это сделал".

Также Карслсон напомнил, что в январе 2022 года Нуланд "грозилась взорвать трубопроводы "Северный поток", чтобы Россия не могла отправлять газ в Европу", и отметил, что диверсия на газопроводах стала "крупнейшей в истории природной катастрофой, созданной руками человека".

При этом экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард добавила, что заявление Виктории Нуланд показало правду о ней и об администрации.

"Они столько лгали нам, что США не были причастны к этому, не знали об этом или как минимум не одобряли это. Так что они нам лгали, что США не имели к этому никакого отношения. Они также пытались продать нам абсурдную ложь, что Россия как-то, конечно, сама взорвала свою энергетическую инфраструктуру, чтобы навредить своей же экономике", — заявила Габбард.