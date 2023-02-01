Белый дом обвинили во лжи в отношении диверсии на "Северных потоках"
Ведущий Fox News Карлсон: администрация Байдена лгала в отношении диверсии на "Северных потоках"
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Радость заместителя госсекретаря Виктории Нуланд по поводу взрывов на "Северных потоках" указывает на причастность администрации Байдена к диверсии, — такое мнение высказал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
Он возмущенно заявил: "Она рада этому? Когда это произошло, мы были расстроены, мы не знали, кто это сделал".
Также Карслсон напомнил, что в январе 2022 года Нуланд "грозилась взорвать трубопроводы "Северный поток", чтобы Россия не могла отправлять газ в Европу", и отметил, что диверсия на газопроводах стала "крупнейшей в истории природной катастрофой, созданной руками человека".
При этом экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард добавила, что заявление Виктории Нуланд показало правду о ней и об администрации.
"Они столько лгали нам, что США не были причастны к этому, не знали об этом или как минимум не одобряли это. Так что они нам лгали, что США не имели к этому никакого отношения. Они также пытались продать нам абсурдную ложь, что Россия как-то, конечно, сама взорвала свою энергетическую инфраструктуру, чтобы навредить своей же экономике", — заявила Габбард.
https://1prime.ru/gas/20230201/839646315.html
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