МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Минэнерго России внесло в правительство проект постановления о субсидировании подключения газа некоторым категориям граждан из средств резервного фонда, сообщается на сайте министерства. Правительство выделит средства на программу социальной газификации

"Российским регионам могут разрешить использовать средства резервного фонда правительства РФ для софинансирования субсидий, предоставляемых отдельным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования, а также на проведение работ в границах земельного участка по программе догазификации. Соответствующий проект постановления правительства был разработан Минэнерго и внесен в правительство", — говорится в сообщении.

Уточняется, что субсидию предполагается выделить на подключение малоимущих граждан, многодетных семей, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших и инвалидов войны, проживающих в газифицированных населенных пунктах. Для получения льготы гражданам необходимо заключить договор на подключение и установку газоиспользующего оборудования с газораспределительной организацией, а также документально подтвердить право на получение поддержки.

Субсидии предоставляются гражданам в случае, если исполнителями по договору на строительство сетей газопотребления на участке и поставку газоиспользующего оборудования является газораспределительная организация, поясняет министерство. На региональном уровне также могут вводиться дополнительные льготы и другие меры поддержки граждан.

Сейчас в России действует программа социальной газификации, предусматривающая бесплатное подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах, напоминают в Минэнерго. По итогам 2022 года газ был доведен до границ 504 тысяч домовладений, а общий уровень газификации страны увеличился до 73%.