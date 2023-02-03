АЛМА-АТА, 3 фев — ПРАЙМ. Страны ЕАЭС продолжат обсуждение проекта соглашения о создании общего рынка газа, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам заседания межправсовета ЕАЭС. Председатель ЕЭК оценил экономический потенциал ЕАЭС

"Соглашение об общем рынке газа находится в процессе обсуждений. Вчера в узком составе министр ЕЭК доложил о состоянии переговорного процесса премьер-министрам. И, собственно, премьеры приняли решение, что этот процесс необходимо продолжать", — сказал Оверчук.

Согласно планам формирования единых энергорынков ЕАЭС, единые рынки нефти и газа должны заработать в 2025 году. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов еще в феврале прошлого года говорил, что дорожные карты по созданию общих рынков нефти, нефтепродуктов, газа и электроэнергии между ЕАЭС подписаны, на основании этих документов идет работа над созданием объединенного рынка.

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было принято решение предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе и Узбекистану.