СТАМБУЛ, 6 фев — ПРАЙМ. На юго-востоке Турции в провинции Хатай отключили подачу газа в районе взрыва на газопроводе, сообщила компания Botaş. Землетрясение в Турции не повредило нефтепроводы, сообщила компания Botaş

Взрыв прогремел утром на месте, где ранее произошло землетрясение, начался пожар. Ранее местные СМИ сообщали, что пожар на газопроводе потушен, однако позже удалили сообщение об этом.

Глава сельской администрации в деревне Топбогазы сообщил, что взрыв прогремел на двух разных участках газопровода, между которыми порядка трех километров.

"В результате ущерба, нанесенного газопроводу Кахраманмараш — Газиантеп, отключена подача газа в ряд деревень провинций Кахраманмараш, Газиантеп, Хатай", — сообщила компания.

Эпицентр произошедшего рано утром землетрясения магнитудой 7,7 находился в провинции Кахраманмараш на юге Турции, погибли 1014 человек, пострадали не менее 5385. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение — по оценкам турецких сейсмологов, магнитудой 7,6.