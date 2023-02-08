МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном оператором страны объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 30,8 миллиона кубометров на 8 февраля, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, рассказал пресс-секретарь компании Сергей Куприянов. Все было зря. В Европе начались "газовые раздоры"

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 30,8 миллиона кубометров на 8 февраля", — сказал он.

Куприянов добавил, что Украина вновь отклонила заявку на ГИС "Сохрановка".

Объем заявок на транзит российского газа через Украину в Европу 1 февраля вырос на 20% по сравнению с предыдущим днем, до 29,4 миллиона кубометров. Аналитики связывали это со сближением цен контрактного газа "Газпрома" с ценами на рынке с немедленной поставкой, на следующий день или через несколько дней (спот).

С конца мая, за исключением отдельных дней, поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки, однако с 4 января показатель опустился ниже 38 миллионов кубометров. Затем 18 января он составил 32,6 миллиона кубометров, на следующий день снизился еще на 23%, до 25,1 миллиона, а с 20 января опустился до 24,4 миллиона кубометров.