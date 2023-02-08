В Турции уточнили дату международной встречи по газовому хабу
Минэнерго Турции: международную встречу по газовому хабу в Стамбуле пока не перенесли
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СТАМБУЛ, 8 фев — ПРАЙМ. Встреча стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу в Стамбуле пока не переносилась с 14-15 февраля из-за землетрясений, заявили РИА Новости в Министерстве энергетики страны.
Глава энергетического ведомства Фатих Донмез назвал даты проведения мероприятия в январе. Участники планируют обсудить вопрос создания на турецкой территории газового хаба по поставкам в Европу природного газа, идею которого предложил президент России Владимир Путин.
"На данный момент новой информации по датам встречи нет", — сообщили в министерстве.
Там добавили, что Донмез, главы Минздрава и Минобороны Турции в данный момент руководят координацией усилий по устранению последствий землетрясений в провинции Хатай.
https://1prime.ru/gas/20230208/839728622.html
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