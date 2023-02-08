СТАМБУЛ, 8 фев — ПРАЙМ. Встреча стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу в Стамбуле пока не переносилась с 14-15 февраля из-за землетрясений, заявили РИА Новости в Министерстве энергетики страны. Европа получила нового конкурента в битве за "антироссийский" газ

Глава энергетического ведомства Фатих Донмез назвал даты проведения мероприятия в январе. Участники планируют обсудить вопрос создания на турецкой территории газового хаба по поставкам в Европу природного газа, идею которого предложил президент России Владимир Путин.

"На данный момент новой информации по датам встречи нет", — сообщили в министерстве.

Там добавили, что Донмез, главы Минздрава и Минобороны Турции в данный момент руководят координацией усилий по устранению последствий землетрясений в провинции Хатай.