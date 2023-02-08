МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. В среду реверсные поставки природного газа по трубопроводу "Ямал-Европа" из Германии в Польшу и через территорию Украины увеличились, согласно данным оператора. Европа получила нового конкурента в битве за "антироссийский" газ

В 06.00-07.00 по Гринвичу заявки на поставку газа в Польшу через компрессорную станцию "Мальнов" на немецкой границе составили 1 314 106 киловатт-часов в час, тогда как в полночь они составляли 848 217 киловатт-часов в час, согласно данным Gascade.

Заявки на поставки российского природного газа через пункт Вельке-Капушаны на словацко-украинской границе составили 25,2 млн кубических метров против 23,7 млн кубических метров во вторник. На это указывают данные оператора украинской газотранспортной системы.

В "Газпроме" заявили, что поставки через территорию Украины в Европу в среду составят 30,8 млн кубических метров.

Поставки по "Северному потоку-1" по-прежнему не осуществляются. Работа этого газопровода была приостановлена 31 августа на три дня в связи с плановым техническим обслуживанием. Однако с тех пор поставки так и не были возобновлены.