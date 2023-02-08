МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Французская TotalEnergies получила в 2022 году часть дивидендов от российского проекта по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ", однако с их оставшейся частью возникли сложности, сообщил глава компании Патрик Пуянне. Глава "Новатэка" назвал объемы производства на "Ямал СПГ" в 2022 году

"Это правда, что мы получили некоторые дивиденды от Ямала в 2022 году, но с оставшейся частью есть некоторые сложности", — сказал Пуянне, отметив, что теперь компания будет учитывать денежный поток от проекта только после получения дивидендов.

"Ямал СПГ" — проект сжижения природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запущены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна мощностью 0,9 миллиона тонн. Таким образом, проектная мощность завода составляет 17,4 миллиона тонн, но фактическая выше.